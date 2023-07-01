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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Суспільство
01 липня 2023, 20:34

Новий скандал із закупівлями для укриттів

Київська міська влада знову опинилася під гострим оком громадськості через закупівлю дорогих очищувачів повітря для одного з бомбосховищ у Дніпровському районі.

"Є такий девайс, для модних офісів – називається очищувач повітря з вбудованим іонізатором. Це коли у гендиректора в кабінеті вже все є і хочеться, щоб не як у всіх, а трохи найкраще! Ну і коштує такий девайс відповідно – 30 тисяч гривень за штуку", – пише Ємець.

Загалом, було закуплено 50 таких пристроїв, що забрало з місцевого бюджету 1 мільйон 600 тисяч гривень.

Громадскість висловивила обурення через нерозумні та марнотратні витрати на благоустрій укриттів, особливо у порівнянні з іншими, де умови непридатні для перебування, але їм не надають необхідного уваги.

Це не перший випадок, коли київські органи влади стають об'єктом критики за дорогі та неефективні закупівлі. Нагадаємо, що нещодавно художній ліцей "Зміна" також опинився у центрі уваги через закупівлю дороговартісних кухонних приладів для укриття, заявляючи, що вони необхідні для забезпечення безпеки під час повітряних тривог. Такі кроки спричинили обурення у громадськості, оскільки багато громадян вважають, що такі витрати є неефективними та неправомірними.

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