Прем'єр Іспанії прибув до Києва

01 липня 2023, 13:35

Іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес прибув до України в суботу, 1 липня, з метою зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та підтвердження підтримки України з боку Іспанії та Європейського союзу. У своєму Twitter, Санчес опублікував відео з вокзалу в Києві, де його зустріла українська делегація.

"Усю європейську солідарність я передаю вашому уряду і парламенту. Ми будемо підтримувати український народ, поки в Європі не відновиться мир", - зазначив прем'єр Іспанії.

Підкреслимо, що візит Педро Санчеса до Києва є значущою подією, оскільки він розпочав головування Іспанії в Раді Європейського союзу. Президент Володимир Зеленський раніше анонсував відвідування іспанського прем'єра в Україну під час онлайн-виступу на засіданні Європейської ради.

Цікаво, що відмінно від більшості візитів іноземних топ-гостей, які зберігаються у таємниці до останнього моменту, візит Педро Санчеса був відомий заздалегідь. Іспанія за ротаційним принципом змінила Швецію як головуючу країну у Раді Євросоюзу з 1 липня і буде головувати до кінця 2023 року.