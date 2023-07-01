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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
01 липня 2023, 14:08

Аеропорт Кишинева знову працює: зловмисник виявився членом банди

Після теракту 30 червня в аеропорту Кишинева, виявилось, що стрілок, Рустам Ашуров, родом з Таджикистану. За інформацією з місця події, цей чоловік був учасником злочинної групи, і його дії пов'язані з намаганням уникнути слідства. Захопивши заручників, він сподівався втекти до Молдови. Про це повідомляє видання NewsMaker, з посиланням на місцеві правоохоронні органи.

Згідно з повідомленням таджицької прокуратури, підозрюваний Рустам Ашуров втік до Молдови після того, як його звинуватили у викраденні першого заступника голови одного з банків у Душанбе 23 червня. Намагаючись уникнути суду, – він пішов на такий крок.

У прокуратурі Таджикистану пояснили, що Рустам Ашуров був частиною злочинної групи, яка спланувала і вчинила злочин. Після цього він спробував сховатися, втікши до Молдови з наміром в подальшому приховатися в інших країнах Європейського Союзу.

Після напруженого періоду, аеропорт Кишинева 1 липня відновив свою роботу у звичайному режимі. З моменту відкриття першого рейсу вранці, було вжито заходів безпеки. Прийом пасажирів з рейсів, що прибувають, змінили – вони проходять через VIP-зал, який тимчасово функціонує в обмеженому режимі, а також експрес-зал.

Цитата з представників прокуратури Таджикистану:

"У ході слідства встановлено, що одним із учасників організованої злочинної групи є Ашуров Рустам Каримович, громадянин Республіки Таджикистан, 25 березня 1980 року народження, житель міста Душанбе, який після скоєння цього злочину втік до Молдови за допомогою Турецької Республіки з метою надалі сховатися в країнах Європейського Союзу."

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