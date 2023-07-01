Новий пакет допомоги Україні від Іспанії

01 липня 2023, 15:53

Під час свого візиту до Києва, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес повідомив про велику підтримку від своєї країни Україні. За інформацією El Mundo, Іспанія виділить новий пакет допомоги для України на суму 55 млн євро.

Під час свого виступу у Верховній Раді, Педро Санчес заявив: "Сьогодні, 1 липня, Іспанія бере на себе велику відповідальність за головування в Раді Європейського Союзу протягом наступних шести місяців." Він підкреслив, що Іспанія як головуюча країна ЄС буде підтримувати український народ.

Прем'єр-міністр також повідомив, що підтримка України з боку Іспанії буде довгостроковою і незалежною від обставин: "Я хотів вам сказати, що ми з вами і ми будемо стільки, скільки буде потрібно. Я хотів сказати вам, що ми підтримуватимемо Україну, незалежно від ціни."