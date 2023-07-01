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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика
01 липня 2023, 15:53

Новий пакет допомоги Україні від Іспанії

Під час свого візиту до Києва, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес повідомив про велику підтримку від своєї країни Україні. За інформацією El Mundo, Іспанія виділить новий пакет допомоги для України на суму 55 млн євро.

Під час свого виступу у Верховній Раді, Педро Санчес заявив: "Сьогодні, 1 липня, Іспанія бере на себе велику відповідальність за головування в Раді Європейського Союзу протягом наступних шести місяців." Він підкреслив, що Іспанія як головуюча країна ЄС буде підтримувати український народ.

Прем'єр-міністр також повідомив, що підтримка України з боку Іспанії буде довгостроковою і незалежною від обставин: "Я хотів вам сказати, що ми з вами і ми будемо стільки, скільки буде потрібно. Я хотів сказати вам, що ми підтримуватимемо Україну, незалежно від ціни."

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