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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
02 липня 2023, 18:02

В полі на Херсонщині підірвався тракторист

Жахливий інцидент стався в селищі Посад-Покровське Херсонської області, коли під час проведення польових робіт тракторист підірвався на залишеній загарбниками вибухівці. Про це повідомила Херсонська обласна військово-цивільна адміністрація в Telegram.

Згідно з повідомленням, внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета 48-річний чоловік отримав серйозні поранення, зокрема контузію, пошкодження обличчя, грудної клітини та рук. Швидка медична допомога була надана на місці події, але потерпілий відмовився від госпіталізації.

Такий випадок не поодинокий і є додатковим підтвердженням того, що на звільненій території можуть бути залишені вибухові матеріали, які використовувались загарбниками.

* Фото ілюстративне

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