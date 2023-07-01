На росії біля військового аеродрому пролунав вибух – РосЗМІ

02 липня 2023, 18:45

Сьогодні в Приморсько-Ахтарську, що знаходиться в Краснодарському краї російської федерації, стався загадковий вибух біля військового аеродрому. Згідно з повідомленням, жителі міста відчули гучний вибух, а після нього в небо піднявся стовп чорного диму. На місці інциденту утворилася велика вирва. За даними телеграм-каналу «Baza», розмір вирви становить близько 10 метрів у діаметрі та близько чотирьох метрів у глибину.

Телеграм-канал «Mash» стверджує, що системи протиповітряної оборони (ППО) в Приморсько-Ахтарську збили ракету, яка начебто намагалася атакувати склад палево-мастильних матеріалів на території військового аеродрому. Проте, цю інформацію поки не підтверджували інші джерела.

Губернатор Краснодарського краю веніамін кондратьєв повідомив, що в результаті інциденту ніхто не постраждав. "Жертв і постраждалих немає. За попередньою інформацією, житлові будинки та об'єкти інфраструктури не пошкоджено. Зараз з'ясовуються причини події", - зазначив він у своїй заяві.