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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
02 липня 2023, 18:45

На росії біля військового аеродрому пролунав вибух – РосЗМІ

Сьогодні в Приморсько-Ахтарську, що знаходиться в Краснодарському краї російської федерації, стався загадковий вибух біля військового аеродрому. Згідно з повідомленням, жителі міста відчули гучний вибух, а після нього в небо піднявся стовп чорного диму. На місці інциденту утворилася велика вирва. За даними телеграм-каналу «Baza», розмір вирви становить близько 10 метрів у діаметрі та близько чотирьох метрів у глибину.

Телеграм-канал «Mash» стверджує, що системи протиповітряної оборони (ППО) в Приморсько-Ахтарську збили ракету, яка начебто намагалася атакувати склад палево-мастильних матеріалів на території військового аеродрому. Проте, цю інформацію поки не підтверджували інші джерела.

Губернатор Краснодарського краю веніамін кондратьєв повідомив, що в результаті інциденту ніхто не постраждав. "Жертв і постраждалих немає. За попередньою інформацією, житлові будинки та об'єкти інфраструктури не пошкоджено. Зараз з'ясовуються причини події", - зазначив він у своїй заяві.

irta-fax
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