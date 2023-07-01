Про наслідки нічної атаки на Києв 2 липня

02 липня 2023, 12:48

Внаслідок нічної атаки "шахедів" на Київщину, одна людина постраждала, також три приватні будинки отримали значні пошкодження. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації, Руслан Кравченко.

Зазначається, що росія здійснила атаку після нетривалої перерви, використовуючи безпілотні літальні апарати (БпЛА), які були збиті при підтримці протиповітряної оборони (ППО).

За словами Кравченка, внаслідок падіння уламків у двох районах Київщини, три будинки зазнали серйозних ушкоджень. Один з будинків був охоплений полум’ям, що призвело до пошкодження перекриття та стін будівлі. Щодо інших двох будинків, відзначено лише незначні пошкодження покрівлі, фасаду та вікон.

"На жаль, постраждав мешканець одного з будинків. Чоловік отримав поранення ноги", - підкреслив Кравченко у своєму офіційному зверненні у соціальній мережі Facebook.