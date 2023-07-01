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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
02 липня 2023, 12:48

Про наслідки нічної атаки на Києв 2 липня

Внаслідок нічної атаки "шахедів" на Київщину, одна людина постраждала, також три приватні будинки отримали значні пошкодження. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації, Руслан Кравченко.

Зазначається, що росія здійснила атаку після нетривалої перерви, використовуючи безпілотні літальні апарати (БпЛА), які були збиті при підтримці протиповітряної оборони (ППО).

За словами Кравченка, внаслідок падіння уламків у двох районах Київщини, три будинки зазнали серйозних ушкоджень. Один з будинків був охоплений полум’ям, що призвело до пошкодження перекриття та стін будівлі. Щодо інших двох будинків, відзначено лише незначні пошкодження покрівлі, фасаду та вікон.

"На жаль, постраждав мешканець одного з будинків. Чоловік отримав поранення ноги", - підкреслив Кравченко у своєму офіційному зверненні у соціальній мережі Facebook.

Джерело: "Київська ОДА"
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