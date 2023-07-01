Ситуація на фронті під Бахмутом: є просування – Череватий

02 липня 2023, 13:01

В Бахмуті наразі не спостерігається міських інтенсивних боїв, оскільки вони активно відбуваються на південних та північних флангах навколо міста. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ, Сергій Череватий, під час ефіру телемарафону "Єдині новини".

Череватий розповів, що в Бахмуті бойові дії здійснюються залученими снайперськими групами та іншими підрозділами. Великий наступ відбувається саме на південних та північних флангах міста, де українські сили активно просуваються, зазначив він.

"Десять місяців ворог атакував нас, зараз ми тиснемо ворога, але тиснемо зовсім протилежною тактикою. Ми використовуємо максимально досягнення сучасної світової науки, використовуємо безпілотні літальні апарати, розвідку та дорозвідку, високоточні системи, які у нас є, для того, щоб знищувати ворога, пробивати проходи по мінних полях, теж максимально перед тим тренуючи особовий склад. І крок за кроком без таких авральних дій, які можуть призвести до великих втрат особового складу, ми просуваємося. В принципі, виконуємо завдання, які поставлені, з натиску на ворога", - поінформував речник Східного угруповання військ ЗСУ.

У зв'язку з активними бойовими діями, Череватий не надав більш детальної інформації, зазначивши, що конкретні деталі будуть оприлюднені пізніше після аналізу ситуації та закріплення українських сил оборони на позиціях. Проте, вже зараз відомо, що українська сторона виявила ініціативу на полі бою і змусила російських загарбників здійснити деяке відступлення.

Щодо військовополонених, українські сили здобули успіхи в цьому напрямку, беручи до полону чимало ворожих бійців, включаючи як регулярну армію, так і бійців приватних компаній, ветеранів та осіб із кримінальним минулим. Втім, допити виявили, що багато з них не виявили високої мотивації, а зазвичай мотивом для їхньої участі в війні були гроші.

Слід зазначити, що російські війська все ще залишаються боєздатними та здатними атакувати позиції українських захисників, що зберігається напружена обстановка на передовій.