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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
02 липня 2023, 13:18

Бої тривають біля Антонівського мосту: ЗСУ нищать загарбників, - Гуменюк

У Херсонській області продовжуються жорстокі бої поблизу Антонівського мосту, де підрозділи Збройних Сил України (ЗСУ) здійснюють активні операції проти російських загарбників. Про це повідомила речник ОК "Південь" Наталія Гуменюк під час телемарафону, який відбувся у неділю, 2 липня.

За словами Гуменюк, наразі на передовій триває потужна бойова робота, зокрема акцент зроблено на контрбатарейній боротьбі. Вона пояснила, що особливості лінії фронту в цій зоні пов'язані із знаходженням її вздовж річки Дніпро, русло якої дещо змінилось внаслідок катастрофи, спричиненої окупантами, що підірвали Каховську греблю. Така топографія створює значні труднощі для здійснення військових операцій.

Зазначено, що протягом минулої доби у районі боїв було знищено 49 російських окупантів, а також 15 одиниць ворожої техніки. Речник Оперативного командування "Південь" акцентувала, що в даний час військовим необхідна інформаційна тиша, щоб забезпечити безпеку та ефективність проведення операцій проти противника.

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