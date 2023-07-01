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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Суспільство
02 липня 2023, 13:28

У Гаазі розмалювали будівлю посольства Білорусі

У Нідерландах, у місті Гаага, сталася цікава подія - будівля посольства Білорусі зазнала акту вандалізму. Зловмисники розбили вікна та розписали стіни червоно-чорним графіті, включаючи напис "Лука-терорист". Більше того, на стінах будівлі з'явились написи білоруською мовою, зокрема патріотичний заклик-девіз "Живе Білорусь".

За повідомленням сайту Omroep West, вікна посольства були розбиті, а стіни забруднені графіті. Також відзначено, що правоохоронці оперативно здійснили затримання 31-річного чоловіка, пов'язаного з цим інцидентом.

Наразі поліція огородила територію навколо посольства і розпочала розслідування, щоб встановити мотиви! злочину.

Джерело: "Omroep West"
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