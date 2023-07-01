У Гаазі розмалювали будівлю посольства Білорусі

02 липня 2023, 13:28

У Нідерландах, у місті Гаага, сталася цікава подія - будівля посольства Білорусі зазнала акту вандалізму. Зловмисники розбили вікна та розписали стіни червоно-чорним графіті, включаючи напис "Лука-терорист". Більше того, на стінах будівлі з'явились написи білоруською мовою, зокрема патріотичний заклик-девіз "Живе Білорусь".

За повідомленням сайту Omroep West, вікна посольства були розбиті, а стіни забруднені графіті. Також відзначено, що правоохоронці оперативно здійснили затримання 31-річного чоловіка, пов'язаного з цим інцидентом.

Наразі поліція огородила територію навколо посольства і розпочала розслідування, щоб встановити мотиви! злочину.