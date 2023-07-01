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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика
02 липня 2023, 16:06

Польща посилює кордони з Білоруссю – Маріуш Камінський

У зв'язку зі зростаючою напруженою ситуацією та збільшеним напливом мігрантів на кордоні з Білоруссю, Польща приймає рішучі заходи щодо зміцнення своєї прикордонної зони. Про це інформував міністр внутрішніх справ Польщі, Маріуш Камінський, який заявив, що додає ще 500 польських поліцейських з превентивних підрозділів та підрозділів контртероризму для посилення національної безпеки.

Міністр Камінський особисто повідомив про ці заходи через свій обліковий запис у Twitter, де зазначив: "У зв'язку з напруженою ситуацією на кордоні з Білоруссю я вирішив посилити наші сили 500 польськими поліцейськими з превентивних підрозділів та підрозділів контртероризму."

Нові підрозділи поліції приєднаються до вже діючих 5000 прикордонників та 2000 солдатів, які забезпечують безпеку на кордоні на даний час. Заходи з посилення кордонної охорони стали необхідні з метою протидії можливим незаконним перетинам та діям білоруського «сусіда».

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