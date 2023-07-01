В Мелітополі росіяни встановили цілодобові мобільні крематрії

02 липня 2023, 16:40

У тимчасово окупованому Мелітополі, Запорізької області, загарбники досягли нового рівня жахливої практики. За словами міського голови Івана Федорова, вони встановили мобільний крематорій, де цілодобово спалюють тіла російських військових.

Під час ефіру телемарафону "Єдині новини", Іван Федоров розповів про страшну реальність, яка тепер панує на території міста.

"Ворог продовжує приховувати свої втрати. Вони розмістили мобільний крематорій у Бердянському порту... і в Мелітополі, на території дитячого санаторію, який вони давно перетворили на військовий шпиталь, і там у них тепер і крематорій", - заявив Федоров.

Жахлива практика роботи мобільного крематорію ще більше загострила страх місцевих в окупації. За словами міського голови, крематорій працює практично цілодобово, а запах горіння відчувається у кількох районах міста.

* Фото ілюстративне