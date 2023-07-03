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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
03 липня 2023, 12:38

Ситуація щодо російського вторгнення на ранок 03.07.2023

Загальні втрати російських загарбників становлять уже понад 230 тис. осіб, знищено 309 вертольотів ворога – Генштаб ЗСУ

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 230260 (+600) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4057 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7899 (+11) од,
  • артилерійських систем – 4220 (+32) од,
  • РСЗВ – 641 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 391 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 309 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3573 (+16),
  • крилаті ракети ‒ 1264 (+3),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6834 (+18) од,
  • спеціальна техніка ‒ 590 (+7).

Дані уточнюються.

Разом переможемо!

Джерело: "Генеральний штаб ЗСУ"
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