Ситуація щодо російського вторгнення на ранок 03.07.2023

Загальні втрати російських загарбників становлять уже понад 230 тис. осіб, знищено 309 вертольотів ворога – Генштаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 230260 (+600) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4057 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7899 (+11) од,
- артилерійських систем – 4220 (+32) од,
- РСЗВ – 641 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 391 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 309 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3573 (+16),
- крилаті ракети ‒ 1264 (+3),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6834 (+18) од,
- спеціальна техніка ‒ 590 (+7).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!