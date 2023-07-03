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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Кримінал
03 липня 2023, 14:55

Викрито анонімний сервіс для дзвінків в Україну – СБУ

Співробітники Служби безпеки України здійснили успішну операцію, викривши зловмисників, які причетні до перемаршрутизації міжнародних дзвінків в Україну. Ця незаконна діяльність надавала можливість будь-кому із-за кордону анонімно здійснювати телефонні дзвінки до нашої держави, використовуючи проксі-сервери та новітні технології ІР-телефонії.

За допомогою спеціалізованого програмного забезпечення та обхідних механізмів, зловмисники зуміли уникнути виявлення своїх дій українськими правоохоронними органами. Це створило додаткову загрозу національній безпеці України, оскільки таким чином через "телефонний сервіс" користувалися також росіяни.

Завдяки комплексним заходам і проведенню ретельного слідства, вдалося встановити 4-х організаторів цього нелегального бізнесу. Зловмисникам було негайно повідомлено про підозру, а діяльність каналу була припинена.

За попередніми даними, злочинці отримували до 50 тисяч доларів США щотижня від своєї незаконної діяльності. Організатори вдалися до таких кроків, як використання підставних осіб, зокрема соціально незахищених верств населення, щоб уникнути притягнення до відповідальності.

Оголошено підозру 4-м фігурантам за ч. 3 ст. 28 та ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України, що передбачає незаконне втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж. У разі засудження, зловмисникам загрожує позбавлення волі до 15 років.

Джерело: "СБУ"
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