Немає часу чекати: в Гаазі відкрито Міжнародний центр дослідження війни в Україні

03 липня 2023, 16:27

Третє липня став важливим днем для розслідування вторгнення росії в Україну, оскільки саме в цей день в Гаазі відкрився Міжнародний офіс, як перший крок до трибуналу для російської влади. Про це інформує The Guardian.

Згідно з повідомленням, Міжнародний центр з переслідування злочинів агресії буде працювати з прокурорами з Києва, Євросоюзу, США та Міжнародного кримінального суду. Основне призначення цього центру - розслідування і збирання доказів для створення спеціального трибуналу, що зможе притягнути до відповідальності російських чиновників за початок війни в Україні.

Слід зазначити, що створення такого спеціального трибуналу для України набуває важливого значення, оскільки Міжнародний кримінальний суд, розташований у Гаазі, має повноваження розслідувати лише конкретні воєнні злочини проти людяності в Україні. Такі обмеження створюють певні перешкоди у притягненні до відповідальності за широкомасштабні злочини агресії.

Наразі МКС фокусується на виявленні більш конкретних воєнних злочинів проти людяності в Україні, і вже у березні винесений ордер на арешт президента рф володимира путіна за його роль у депортації українських дітей.