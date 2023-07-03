Unilever – міжнародний спонсор війни: НАЗК

03 липня 2023, 16:50

Національне агентство із запобігання корупції оголосило, що британська корпорація Unilever була внесена до переліку міжнародних спонсорів війни. Пресслужба НАЗК повідомила про це 3 липня.

У дописі зазначено: "НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни виробника Domestos, Lipton, Axe, Dove та багатьох інших відомих брендів - корпорацію Unilever".

Також йдеться про те, що після вторгнення росії в Україну, – Unilever заявила про припинення всього імпорту та експорту своєї продукції в росію, а також про сгортання всіх медійних та рекламних витрат. Однак, протягом року війни прибуток Unilever russia зрос до понад 9,2 млрд рублів (€108 млн), що вдвічі перевищує дохід за 2021 рік.

Unilever заявляла, що позиція компанії не змінилася щодо ведення бізнесу в рф, однак підприємства в Омську, Єкатеринбурзі, Санкт-Петербурзі та Тулі продовжують свою роботу, а офіси - операційну діяльність, забезпечуючи присутність брендів у точках продажу.

Голова НАЗК Олександр Новіков висловив переконання, що "Unilever не може виступати проти війни, паралельно сприяючи воєнній машині путіна". За словами Новікова, сотні мільйонів податкових внесків корпорації до бюджету рф до0помагають фінансувати війну та можуть навіть опосередковано фінансувати групу російських найманців. Він закликав Unilever залишити росію "або історія запам'ятає її співучасть у цій війні".

Нагадаємо, що британська компанія володіє понад 400 брендами, до яких належать Domestos, Axe, Rexona, Dove, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei, CLEAR, Чиста Лінія та інші. У березні 2022 року Unilever висловила засудження "війни в Україні як жорстокого і безглуздого акту р0осійської федерації" і заявила про зупинення всього імпорту та експорту продукції в та з росії, а також всіх витрат на медіа та рекламу. Тим не менш, підприємства Unilever залишилися на росії.

Раніше до переліку міжнародних спонсорів війни були включені також Procter&Gamble, Leroy Merlin, Auchan Holding, Metro Cash & Carry, Yves Rocher, Xiaomi, Raiffeisen Bank International, OTP Bank, Geely та інші відомі світові компанії.