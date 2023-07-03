ЗАЕС вперше за 4 місяці підключено до резервного живлення

03 липня 2023, 17:08

Запорізьку атомну станцію (ЗАЕС) вдалося вперше за чотири місяці підключити до єдиної доступної резервної лінії електропередач, як повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Генеральний директор МАГАТЕ, Рафаель Гроссі, наголосив, що хоча це позитивний крок, але ситуація з енергопостачанням на ЗАЕС залишається надзвичайно крихкою під час війни і не є стабільною. Протягом останніх місяців станція залежала від єдиної магістральної лінії 750 кВ для отримання зовнішньої електроенергії, яка необхідна для забезпечення охолодження реактора та інших важливих функцій ядерної безпеки. Повторне підключення резервної лінії електропередач є важливим кроком для забезпечення додаткової безпеки, але ситуація із зовнішнім електропостачанням залишається дуже вразливою.

Зазначимо, що 20 червня глава Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив про замінування ЗАЕС російськими окупантами, які розташували вибухівку поряд із охолоджувачем атомної станції. Цей акт створює серйозні загрози для безпеки станції та всього регіону, оскільки може призвести до небезпечного викиду радіації. Президент України Володимир Зеленський підтвердив можливість терористичного акту з використанням радіації, зазначивши, що кремль розглядає можливість створення такої ситуації.