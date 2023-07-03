Підозру в колабораційній діяльності отримав екс-чиновник з Маріуполя

03 липня 2023, 17:20

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури маріупольцю було повідомлено про підозру в колабораційній діяльності згідно зі статтею 111-1 Кримінального кодексу України.

Прокуратура стверджує, що звинувачений колишній держслужбовець, якому була присуджена незадовільна оцінка за його роботу на посаді начальника відділу у справах сім'ї та молоді Маріупольської міської ради.

За даними слідства, після отримання негативної оцінки в Україні, він вирішив довести свою "профпридатність" окупаційним силам. Завдяки своїм проросійським переконанням, чоловік залишився у захопленому російськими військами Маріуполі та з радістю прийняв посаду керівника "управління праці та соцзахисту адміністрації Жовтневого району м. Маріуполя ДНР".

За даними розслідування, підозрюваний, який діє у фейковому органі, зустрічається з містянами та створює ілюзію турботи про їхні потреби. Він бере участь у погодженні списків осіб, яким "пощастило" отримати компенсацію за руйнування або пошкодження житла внаслідок дій російської армії. Він також відповідає за питання зайнятості населення та реєстру отримувачів російських пенсій і пільг.

Наразі злочинець перебуває у розшуку, а слідство проводиться слідчими Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.

Згідно із законом, за цей тип злочину винуватцю, який підтримує кремлівську ідеологію, може бути призначено покарання у виді ув'язнення строком до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 15 років, а також конфіскацію майна.

Важливо зазначити, що відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою, поки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено винуватим вироком суду.