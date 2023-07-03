На Харківщині понад 9 тис. споживачів знеструмлено через обстріли

03 липня 2023, 17:30

Харківська область стала мішенню ворожих обстрілів, що призвело до серйозних пошкоджень енергосистеми, а понад 9 тисяч місцевих мешканців опинилися без електропостачання. Інформацію про це надіслало Міністерство енергетики.

У зв'язку з цим, на передових ділянках працюють ремонтні бригади енергетиків, які намагаються ліквідувати пошкодження там, де це можливо з міркувань безпеки.

Протягом останньої доби було зафіксовано не менше 6 обстрілів міст та сіл області російською армією. Інформацію про це надав Генштаб Збройних Сил України у своєму ранковому зведенні.

Зокрема, селище Плетенівка було зачеплено авіаційним ударом, а Масютівка, Кислівка, Берестове, Козача Лопань та Вовчанськ стали мішенями артилерійських та мінометних обстрілів.