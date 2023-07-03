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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика
03 липня 2023, 18:02

Рішення щодо візиту глави держави на саміт НАТО ще не ухвалене

Президент України Володимир Зеленський збирається взяти участь у саміті НАТО, який відбудеться у Вільнюсі наступного тижня. Про це заявив речник глави держави, Сергій Никифоров. Однак, відповідне рішення щодо візиту глави держави на саміт ще не ухвалене, і воно буде залежати від ситуації на полі бою.

Спікер Зеленського зазначив, що з міркувань безпеки зазвичай не коментують заздалегідь і не анонсують такі важливі події. Він також закликав журналістів звернути увагу на заяви самого президента, де він вже чітко описував обставини свого можливого візиту на саміт НАТО.

"Ми зазвичай не коментуємо заздалегідь, не анонсуємо з міркувань безпеки. А взагалі – все буде залежати від ситуації на полі бою", – заявив речник президента.

Саміт НАТО у Вільнюсі очікується наступного тижня, з 11-го по 12 липня. При цьому підтвердження про участь президента Зеленського в цьому заході ще очікується, і воно буде залежати від розвитку ситуації на передовій.

Джерело: "Офіс Президента"
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