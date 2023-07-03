Рішення щодо візиту глави держави на саміт НАТО ще не ухвалене

03 липня 2023, 18:02

Президент України Володимир Зеленський збирається взяти участь у саміті НАТО, який відбудеться у Вільнюсі наступного тижня. Про це заявив речник глави держави, Сергій Никифоров. Однак, відповідне рішення щодо візиту глави держави на саміт ще не ухвалене, і воно буде залежати від ситуації на полі бою.

Спікер Зеленського зазначив, що з міркувань безпеки зазвичай не коментують заздалегідь і не анонсують такі важливі події. Він також закликав журналістів звернути увагу на заяви самого президента, де він вже чітко описував обставини свого можливого візиту на саміт НАТО.

"Ми зазвичай не коментуємо заздалегідь, не анонсуємо з міркувань безпеки. А взагалі – все буде залежати від ситуації на полі бою", – заявив речник президента.

Саміт НАТО у Вільнюсі очікується наступного тижня, з 11-го по 12 липня. При цьому підтвердження про участь президента Зеленського в цьому заході ще очікується, і воно буде залежати від розвитку ситуації на передовій.