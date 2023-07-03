Атака росії на Суми: кількість загиблих збільшилась

03 липня 2023, 19:54

Станом на 19:00 в місті Суми за наслідками атаки бойовиків "шахідами" дві людини загинули, а 19 отримали поранення. Про це повідомляється у заяві провладних джерел.

Наразі, четверо постраждалих залишаються в лікувальних закладах, з них двоє в важкому стані і знаходяться в реанімації, а двоє - з середньою важкістю поранень.

Крім цього, медична допомога була надана 15 особам, які були відпущені додому. Серед постраждалих є п'ятирічна дитина.

Завтра, 4 липня, оголошено у Сумській МТГ днем жалоби за загиблими!

4 мешканцям зруйнованого будинку надане тимчасове житло в гуртожитку. Решта розмістилися у родичів.

Нагадаємо, сьогодні російські війська здійснили атаку за допомогою безпілотників на місто Суми. У центрі міста зафіксовано чотири обстріли "шахідами". Внаслідок цього були пошкоджені адміністративна будівля та два багатоквартирних житлових будинки.