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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
03 липня 2023, 19:54

Атака росії на Суми: кількість загиблих збільшилась

Станом на 19:00 в місті Суми за наслідками атаки бойовиків "шахідами" дві людини загинули, а 19 отримали поранення. Про це повідомляється у заяві провладних джерел.

Наразі, четверо постраждалих залишаються в лікувальних закладах, з них двоє в важкому стані і знаходяться в реанімації, а двоє - з середньою важкістю поранень.

Крім цього, медична допомога була надана 15 особам, які були відпущені додому. Серед постраждалих є п'ятирічна дитина.

Завтра, 4 липня, оголошено у Сумській МТГ днем жалоби за загиблими!

4 мешканцям зруйнованого будинку надане тимчасове житло в гуртожитку. Решта розмістилися у родичів.

Нагадаємо, сьогодні російські війська здійснили атаку за допомогою безпілотників на місто Суми. У центрі міста зафіксовано чотири обстріли "шахідами". Внаслідок цього були пошкоджені адміністративна будівля та два багатоквартирних житлових будинки.

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