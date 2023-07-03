Саакашвілі важко впізнати. Показали кадри судового засідання

03 липня 2023, 20:14

Колишній президент Грузії та громадянин України Михайло Саакашвілі з'явився на судовому засіданні 3 липня через відеозв'язок. З фотографій, опублікованих місцевим ресурсом Mtavari, видно, як зараз виглядає політик після довгої паузи публічних виступів.

Крім того, на своїй сторінці у Facebook колишня прес-секретарка політика Дарина Чиж опублікувала скриншоти з прямої трансляції з судового засідання та процитувала слова Саакашвілі: "Я можу бути фізично слабким, але я дуже сильний зсередини, я дуже сильний! Я не вчиняв злочину проти Грузії".

Зазначається, що політик продемонстрував, наскільки схуд за час перебування в лікарні. Однак зараз немає точної інформації про його поточну вагу. Взимку 2021 року, Чиж зазначала, що Саакашвілі важив 69 кг, а на початку судового процесу його вага становила 120 кг.

Згадаємо, що у 2018 році експрезидента Грузії засудили заочно до шести років ув'язнення на батьківщині. Під час місцевих виборів 2021 року Саакашвілі повернувся до Грузії, але був негайно затриманий та відправлений до в'язниці. Внаслідок цього він оголосив голодування та назвав себе "політичним в'язнем". Потім проти нього була відкрита нова справа за незаконний перетин грузинського кордону.