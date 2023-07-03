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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика
03 липня 2023, 20:21

В Офісі Президента відреагували на стан Саакашвілі у в'язниці Грузії

Зараз, з посиланням на голову Офісу президента Андрія Єрмака, повідомляється, що росія спільно з грузинською владою вчиняє вбивство громадянина України Михайла Саакашвілі. Уряд України неодноразово закликав офіційний Тбілісі припинити ці знущання та домовитися про повернення Саакашвілі до України, а також різні опції порятунку були розглянуті разом з партнерами країни.

Андрій Єрмак заявив: "Сьогодні я доручив Міністерству закордонних справ викликати Посла Грузії в Україні, висловити йому рішучий протест та запропонувати залишити Україну протягом 48 годин для проведення консультацій зі своєю столицею".

Голова Офісу президента наголосив на необхідності передачі громадянина України Михайла Саакашвілі грузинською владою для необхідного лікування і догляду. Він також закликав партнерів країни не ігнорувати цю складну ситуацію і допомогти врятувати цю людину. Андрій Єрмак наголосив, що жодна влада в Європі не має права позбавляти життя людей, оскільки життя є базовою європейською цінністю.

Джерело: "Офіс Президента"
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