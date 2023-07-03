В Офісі Президента відреагували на стан Саакашвілі у в'язниці Грузії

03 липня 2023, 20:21

Зараз, з посиланням на голову Офісу президента Андрія Єрмака, повідомляється, що росія спільно з грузинською владою вчиняє вбивство громадянина України Михайла Саакашвілі. Уряд України неодноразово закликав офіційний Тбілісі припинити ці знущання та домовитися про повернення Саакашвілі до України, а також різні опції порятунку були розглянуті разом з партнерами країни.

Андрій Єрмак заявив: "Сьогодні я доручив Міністерству закордонних справ викликати Посла Грузії в Україні, висловити йому рішучий протест та запропонувати залишити Україну протягом 48 годин для проведення консультацій зі своєю столицею".

Голова Офісу президента наголосив на необхідності передачі громадянина України Михайла Саакашвілі грузинською владою для необхідного лікування і догляду. Він також закликав партнерів країни не ігнорувати цю складну ситуацію і допомогти врятувати цю людину. Андрій Єрмак наголосив, що жодна влада в Європі не має права позбавляти життя людей, оскільки життя є базовою європейською цінністю.