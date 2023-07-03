Уночі 3 липня знищено 13 ударних БПлА

03 липня 2023, 12:42

Уночі 3 липня 2023 року російські окупаційні війська здійснили чергову атаку іранськими ударними дронами «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку.

Загалом зафіксовано пуски 17 «шахедів».

У південних, східних та центральних областях працювала протиповітряна оборона.

В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА «Shahed-136/131». Решта – не досягли своїх цілей. Попередньо без втрат.

За минулу та поточну добу авіація Повітряних Сил здійснила десятки літаковильотів, 15 із них – на вогневе ураження об’єктів, техніки, логістики та живої сили ворога.

Сьогодні ж, 3-го липня, вітаємо зенітні ракетні війська Повітряних Сил і у черговий раз дякуємо захисникам неба за бойову роботу!

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