В місті Ізюм у чоловіка в руках вибухнув невідомий предмет

03 липня 2023, 20:30

У понеділок, 3 липня, сталася небезпечна подія в місті Ізюм на Харківщині, коли у чоловіка в руках вибухнув невідомий предмет. В Харківській обласній військовій адміністрації повідомили, що постраждалий - чоловік 1991 року народження, отримав численні поранення і був доставлений до місцевої лікарні з мінно-вибуховою травмою, осколковими переломами стегна та гомілки, множинними осколковими пораненнями та опіками обох кистей.

Варто відзначити, що місто Ізюм було окуповане російськими військами з 2 квітня до 10 вересня. Після звільнення міста від російських загарбників, тут стали зустрічатися вибухонебезпечні предмети, що представляють серйозну загрозу для мирного населення.

За словами начальника відділу організації роботи з гуманітарного розмінування ДСНС Сергія Реви, на кінець червня в Україні вже було зафіксовано близько 700 випадків загибелі та травмування мирних громадян від вибухонебезпечних предметів. Це вкрай тривожна тенденція, яка вимагає негайних заходів для мінімізації ризиків та захисту населення.