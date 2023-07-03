03 липня 2023, 20:45

В мережі з'явилася інформація стосовно наметового табору, який можливо призначений для найманців російської приватної військової компанії «вагнер».

Згідно з даними Telegram-каналу Сирена, польові табори були розгорнуті у Білорусі в Осиповицькому районі, що знаходиться на південному заході Могильовської області.

На опублікованих знімках, зробленими місцевим жителем, можна помітити намети М-30 з дерев'яними нарами та настилами всередині. Важливою особливістю є те, що кожен з цих наметів розрахований до 60 осіб, а для його встановлення витрачається лише 30 хвилин.

Згідно із звітом моніторингової групи Беларускі Гаюн, на супутникових знімках було підраховано близько 298 наметів у таборі в селі Ціль під Осиповичами. Оцінки показують, що приблизна кількість осіб, для яких був розрахований цей табір, становить 8 000. Зазначається, що деякі з наметів призначені для господарських потреб.

Зазначені фотографії підтверджують інформацію щодо будівництва нар і туалетів, а також спорудження дворівневих нар із дерева, також присутній монтаж лавок і столів у польовому таборі.