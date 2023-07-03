На Бердянському напрямку знищено вертоліт окупантів Ка-52 «Алігатор»

03 липня 2023, 13:01

Українські бійці, зокрема 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, повідомили про успішну операцію знищення російського гелікоптера Ка-52 ("Алігатор"). Про цю подію зазначено на офіційній сторінці бригади у Facebook:

"309-й ліквідований гелікоптер окупантів за морпіхами 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського! На Бердянському напрямку протитанкісти бригади з ПТРК 'Джавелін' спалили дороговартісний російський ударний гелікоптер Ка-52, відомий як 'Алігатор'."

Гелікоптер Ка-52 відіграє важливу роль у російській армійській авіації і забезпечує розвідку місцевості, цілевказівки та координацію дій інших бойових вертольотів. Його можливості дозволяють ефективно уражати як броньовану, так і неброньовану техніку, а також виконувати завдання проти повітряних цілей на полі бою.

Варто відзначити, що гелікоптери Ка-52 є дороговартісними машинами, один з них коштує близько $16 млн.

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