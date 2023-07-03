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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
03 липня 2023, 13:48

В Сумах загинула людина в результаті атаки російського БПлА

За повідомленням Офісу президента, російські війська скоїли атаку на місто Суми в понеділок, 3 липня, в результаті якої одна людина загинула після удару безпілотного літального апарата (БПЛА) у житловому будинку.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про це у своєму каналі в Telegram, де зазначив: "Місто Суми. Унаслідок російського удару БПЛА, в п’ятиповерховому житловому будинку загинула одна особа."

Раніше, міський голова Сум Олександр Лисенко також наголосив про наявність вибухів в місті та роботу систем протиповітряної оборони. Внаслідок зазначеного вибуху на одній з вулиць Сум було тимчасово перекрито рух транспорту.

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