В Сумах загинула людина в результаті атаки російського БПлА

03 липня 2023, 13:48

За повідомленням Офісу президента, російські війська скоїли атаку на місто Суми в понеділок, 3 липня, в результаті якої одна людина загинула після удару безпілотного літального апарата (БПЛА) у житловому будинку.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про це у своєму каналі в Telegram, де зазначив: "Місто Суми. Унаслідок російського удару БПЛА, в п’ятиповерховому житловому будинку загинула одна особа."

Раніше, міський голова Сум Олександр Лисенко також наголосив про наявність вибухів в місті та роботу систем протиповітряної оборони. Внаслідок зазначеного вибуху на одній з вулиць Сум було тимчасово перекрито рух транспорту.