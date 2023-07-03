Підозра 4 мешканцям Луганщини в організації та проведенні псевдореферендуму

03 липня 2023, 13:58

Сьогодні, згідно із процесуальним керівництвом Луганської обласної, Сватівської та Старобільської окружних прокуратур, четверо осіб були повідомлені про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також колабораційній діяльності з так званою "луганською народною республікою" (ЛНР), згідно з частиною 2 статті 110 та частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, один із підозрюваних став "депутатом народної ради ЛНР ІІІ скликання" в 2018 році. Він активно виступав на медійних заходах, пропагуючи інтеграцію з росією та підтримуючи переоформлення документів із земельних питань та соціальних виплат. Також, він брав участь в організації автопробігу "Дорога додому", який підтримував так званий "плебісцит" і їхні ідеї.

Ще одна жителька Луганська, яка стала "членом громадської палати ЛНР", також отримала підозру у колабораційній діяльності. Вона активно працювала в громадських організаціях, таких як "Союз жінок Донбасу", "республіканський центр інновацій соціальної сфери" та "ресурсний центр з розвитку некомерційного сектору в ЛНР". Вона провела низку зустрічей з жінками, сприяючи проведенню псевдореферендуму.

Дві інші жительки Луганщини, які стали учасницями "виборчих комісій", отримали підозру у здійсненні агітаційних заходів та фальсифікації результатів псевдореферендуму.

Наразі питання про оголошення всіх підозрюваних у розшук є на розгляді. Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.