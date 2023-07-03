Андрій Володкевич: «Примусово «мобілізовані» мають можливість відвернутись від «руського світу» та повернутись в Україну!»

03 липня 2023, 14:38

З початку повномасштабного вторгнення військ рф на території України у так званих «Л/ДНР» було примусово «мобілізовано» на військову службу дуже багато чоловіків. Доля цих примусово мобілізованих невтішна, але зберегти своє життя та повернутись в Україну можливо!

Андрій Володкевич – керівник програми «ПОВЕРНИСЬ НА 100%» дає відповіді на питання: як Україна протидіє примусовій мобілізації? Та чому для тих, кого вже «мобілізували» в так званих «Л/ДНР» найліпший варіант – добровільно здатися в полон та повернутися до нормального життя на підконтрольній території України.

- Андрію, розкажіть, будь ласка, про примусову «мобілізацію» громадян України що мешкають на тимчасово окупованих територіях.

- З самого початку збройної агресії на територію України в 2014 році, рф систематично намагається використовувати громадян України, що проживають на тимчасово окупованій території, для участі у військових діях проти України.

З цією метою окупаційна влада проводить широкий спектр відповідних дій: від пропаганди до погроз та прямого примусу. Ці дії є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права російською федерацією, що зафіксовано Управлінням Верховного комісара з прав людини ООН.

Нових обертів цей процес набрав з початком повномасштабного вторгнення військ рф на територію України. У так званих «Л/ДНР» розпочалася дуже активна примусова «мобілізація» чоловіків до лав збройних сил агресора. Чоловікам, що проживали на окупованій території створили умови, за яких вони не мали змоги виїхати звідти та були вимушені переховуватись, адже забрати їх до складу підконтрольних рф збройних формувань могли просто з вулиці, не питаючи при цьому їхньої згоди, під загрозою тюремного ув’язнення а то й і взагалі силоміць. Дотепер багато чоловіків на окупованих територіях бояться зайвий раз вийти на вулицю, щоб не стати «мобілізованим» та вимушені переховуватись.

Такими діями російські окупаційні адміністрації примусово перетворюють громадян України на колаборантів.

Наразі хтось з «мобілізованих» в так званих «Л/ДНР» вірить російській пропаганді та боїться залишити службу, кожного дня ризикуючи втрати найдорожче – своє життя. А хтось вже загинув, не знаючи, про реальну можливість врятувати своє життя та повернутись в Україну.

Для того, щоб примусово «мобілізовані» не бунтували та не здавались в полон, окупаційна влада свідомо залякує їх, створюючи враження відсутності вибору. Їх переконують – перехід на сторону України (навіть шляхом добровільної здачі в полон), означає позбавлення волі на тривалий строк, що не відповідає дійсності.

- А як саме обдурює «мобілізованих» на тимчасово окупованих територіях громадян України російська пропаганда?

- Використовуючи засоби пропаганди, обмеживши доступ до правдивої інформації з України, російська федерація створює у цивільного населення на окупованих нею територіях хибну уяву того, що тепер у них є тільки один вихід – бути частиною так званого «руського світу». Людей переконують, що в іншому, цивілізованому світі, до якого належить Україна, їх вже не чекають, бо вважають злочинцями.

Внаслідок цього багато з тих чоловіків, які не змогли уникнути примусової «мобілізації» та опинились в рядах окупаційної армії, не можуть наважитись добровільно здатись в український полон. До тієї пропаганди, під впливом якої вони були у цивільному житті, додається тиск з боку командирів, які розповідають про катування в українському полоні, страти та довічні ув’язнення в українських тюрмах.

Повіривши у це, українські громадяни, які примусово опинилися у складі підконтрольних росії збройних формуваннях так званих «Л/ДНР», в решті-решт приречені на загибель чи каліцтво, адже у них формується думка, що у них немає іншого виходу, як продовжувати службу до моменту смерті чи серйозного поранення.

Та насправді це не так! Україна не забула про своїх громадян та дає їм змогу повернутися до нормального життя, залишивши службу в лавах окупаційних військ.

- Що робити громадянину України, якого примусово «мобілізованим» та який не бажає продовжувати воювати ?

- Українці, яких примусово призвали на службу підконтрольних російській федерації збройних сил так званих «Л/ДНР», мають можливість залишити таку службу, здатись в полон Збройним силам України та отримати статус потерпілого від примусової мобілізації. І вже є багато прикладів, коли особи з числа полонених такий статус отримали.

У разі встановлення примусовості «мобілізації» громадянина України на військову службу до лав збройних сил армії агресора, та його добровільної здачі в полон ЗСУ, його не буде притягнуто до кримінальної відповідальності за сам факт перебування у складі збройних сил армії російської федерації, чи підконтрольних їй угрупованнях так званих «Л/ДНР». Водночас, звертаю увагу, що це не звільняє особу від відповідальності за інші злочини, якщо вона вчинила їх, перебуваючи в складі армії агресора.

В першу чергу, примусово мобілізованому потрібно повідомити правоохоронні органи України про те, що його примусово «мобілізували». В цьому йому можуть допомогти близькі чи знайомі, що змогли виїхати на підконтрольну територію України.

Для цього їм необхідно звернутись до найближчого відділку поліції чи іншого правоохоронного органу та повідомити про те, що з ними зв’язався їх знайомий чи родич, що мешкає на тимчасово окупованій території та розказав про те, що окупаційна адміністрація примусово «мобілізувала» його до лав збройних сил агресора. При цьому необхідно надати правоохоронцям всю відому інформацію про цю особу та обставини такої примусової «мобілізації».

На основі цього повідомлення буде порушене кримінальне провадження через примусовий призов українських громадян до лав ворога, що становить склад злочину передбачений ст. 438 КК України. А після того, як примусово «мобілізована» особа перейде на Українську сторону, здавшись в полон ЗСУ, під час досудового розслідування будуть досліджені обставини проведення примусової «мобілізації» щодо неї.

Для організації здачі в полон необхідно будь-якими доступними засобами зв’язку зв’язатись із державним проектом «Хочу жить» та чітко виконати отримані інструкції. Саме такі дії дадуть змогу примусово мобілізованому до лав збройних сил агресора, зберегти своє життя, відвернутись від «руського світу» та повернутись в Україну.