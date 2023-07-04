Ситуація щодо російського вторгнення на ранок 04.07.2023

За добу Сили оборони знищили приблизно 770 російських загарбників, уразили 32 артилерійських системи ворога: загальні втрати рф становлять понад 231 тис. осіб – Генштаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 231030 (+770) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4059 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7908 (+9) од,
- артилерійських систем – 4252 (+32) од,
- РСЗВ – 647 (+6) од,
- засоби ППО ‒ 394 (+3) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 309 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3602 (+29),
- крилаті ракети ‒ 1264 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6843 (+9) од,
- спеціальна техніка ‒ 590 (+0).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!