Понад 30 поранених у Первомайському від ворожого обстрілу

04 липня 2023, 16:07

Страшні наслідки російського удару по місту Первомайський: кількість постраждалих зросла до 31 особи, з них 10 – це діти, а двоє зовсім малюки у віці 1 рік та 10 місяців. Про це стало відомо із заяви прокуратури Харківської області у вівторок, 4 липня.

Обставини удару досі уточнюються, але попередні дані вказують на те, що російська ракета «Іскандер» влучила поблизу багатоповерхового будинку, спричинивши серйозні пошкодження, а також займання припаркованих автомобілів.

Ситуація на місці події залишається важкою, оперативні групи працюють, щоб з'ясувати всі обставини і зібрати речові докази. Відповідно до повідомлення, за фактами порушення законів та звичаїв війни, слідчі вже розпочали кримінальне провадження (ст. 438 КК України).