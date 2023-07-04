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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
04 липня 2023, 16:07

Понад 30 поранених у Первомайському від ворожого обстрілу

Страшні наслідки російського удару по місту Первомайський: кількість постраждалих зросла до 31 особи, з них 10 – це діти, а двоє зовсім малюки у віці 1 рік та 10 місяців. Про це стало відомо із заяви прокуратури Харківської області у вівторок, 4 липня.

Обставини удару досі уточнюються, але попередні дані вказують на те, що російська ракета «Іскандер» влучила поблизу багатоповерхового будинку, спричинивши серйозні пошкодження, а також займання припаркованих автомобілів.

Ситуація на місці події залишається важкою, оперативні групи працюють, щоб з'ясувати всі обставини і зібрати речові докази. Відповідно до повідомлення, за фактами порушення законів та звичаїв війни, слідчі вже розпочали кримінальне провадження (ст. 438 КК України).

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