ЗАЕС знов залишилась без основного зовнішнього живлення – МАГАТЕ

04 липня 2023, 16:18

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) знову стала об'єктом уваги через втрату зв'язку з останньою головною зовнішньою лінією електропередачі. За інформацією, що надійшла в ніч на вівторок, станція змушена працювати від відновлених резервних джерел живлення. Про це повідомила пресслужба Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) 4 липня.

Генеральний директор МАГАТЕ, Рафаель Гроссі, зазначив, що станція вже раніше мала проблеми з електропостачанням з моменту початку війни, що призводило до значних ризиків для ядерної безпеки об'єкта, який знаходиться на лінії фронту. Наразі причина відключення лінії електропередачі 750 кВ залишається невідомою, і неясно, як довго воно триватиме.

Гроссі пояснив, що внаслідок відключення єдиного зовнішнього джерела живлення, станція змушена була перейти на єдину резервну лінію електропередачі 330 кВ, яку вдалося під'єднати знову лише 1 липня після чотирьох місяців ремонтних робіт.

Хоча цього разу станції вдалося уникнути повної втрати зовнішнього електропостачання, що сталося вже сім разів під час конфлікту, Гроссі наголосив, що останнє відключення лінії електропередачі підкреслює нестабільну ситуацію з ядерною безпекою на ЗАЕС.