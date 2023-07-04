Двоє бойовиків, що захоплювали Дебальцеве і Попасну отримали вирок

04 липня 2023, 16:57

В результаті вивчення детальної доказової бази, яку зібрали військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки, ще двох учасників терористичних організацій "Л/ДНР" вдалося притягти до відповідальності. Ці бойовики перебували у складі окупаційних угруповань російської федерації та брали участь у бойових діях проти Сил оборони на східному фронті.

Захоплення цих осіб у полон українськими захисниками стало результатом зіткнень у Донецькій та Луганській областях. На підставі зібраних матеріалів СБУ їм було призначено покарання у вигляді 10 і 13 років позбавлення волі.

Один з засуджених, відомий під псевдонімом "Трєфа", активно діяв вже з 2017 року і брав участь у бойових діях проти підрозділів АТО на сході України. Після початку повномасштабного вторгнення рф, він обстрілював ствольною артилерією та мінометами цивільну інфраструктуру Попасної на Луганщині.

Ще один засуджений був оператором-навідником бойової машини піхоти відомого 11-го окремого гвардійського мотострілкового полку «зс рф», який також відомий як батальйон "восток". З'ясовано, що він брав участь у штурмі Дебальцевого на початку 2015 року та воював проти Сил оборони на Авдіївському напрямку з 2022 року.

Суд визнав зловмисників винними за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації). Важливо зазначити, що розслідування цих злочинів здійснювалося під процесуальним керівництвом органів прокуратури.