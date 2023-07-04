На росії впав винищувач МіГ-31

04 липня 2023, 17:08

Сьогодні, 4 липня, російський тихоокеанський флот повідомив про аварію винищувача МіГ-31 в Камчатському краї на росії. За інформацією, отриманою від представників флоту, інцидент стався під час виконання планового навчального польоту над акваторією Авачинської затоки.

У повідомленні зазначається: "Під час виконання планового навчального польоту в Камчатському краї над акваторією Авачинської затоки зазнав аварії винищувач МіГ-31".

Повідомлення також містить інформацію про те, що літак, швидше за все, виконував політ без боєкомплекту. Зараз військові сили флоту розпочали рятувальну операцію і спрямували на місце аварії пошукові групи для порятунку екіпажу, якщо той вцілів.

Застосування старих радянських МіГ-31 на росії не раз супроводжується трагічними наслідками. Так, у квітні цього року, схожий інцидент трапився у Мурманській області рф, коли МіГ-31 впав в озеро після вибуху у повітрі. Екіпаж, на той час, залишився жити.

* Фото ілюстративне