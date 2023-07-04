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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
04 липня 2023, 17:08

На росії впав винищувач МіГ-31

Сьогодні, 4 липня, російський тихоокеанський флот повідомив про аварію винищувача МіГ-31 в Камчатському краї на росії. За інформацією, отриманою від представників флоту, інцидент стався під час виконання планового навчального польоту над акваторією Авачинської затоки.

У повідомленні зазначається: "Під час виконання планового навчального польоту в Камчатському краї над акваторією Авачинської затоки зазнав аварії винищувач МіГ-31".

Повідомлення також містить інформацію про те, що літак, швидше за все, виконував політ без боєкомплекту. Зараз військові сили флоту розпочали рятувальну операцію і спрямували на місце аварії пошукові групи для порятунку екіпажу, якщо той вцілів.

Застосування старих радянських МіГ-31 на росії не раз супроводжується трагічними наслідками. Так, у квітні цього року, схожий інцидент трапився у Мурманській області рф, коли МіГ-31 впав в озеро після вибуху у повітрі. Екіпаж, на той час, залишився жити.

* Фото ілюстративне

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