Зросла кількість постраждалих на Харківщині до 35. Немовля в реанімації

04 липня 2023, 17:23

У Первомайську на Харківщині кількість постраждалих від обстрілу зросла до 35 осіб через ракету "Іскандер", яка стала причиною цієї трагедії.

За повідомленням Харківської обласної військової адміністрації (ХОВА), ракета була запущена у житловий район, що призвело до великої кількості постраждалих.

Голова Харківської ОВА, Олег Синєгубов, наголосив: "Це була ракета "Іскандер", виключно житловий район, наразі відомо про 35 постраждалих, 10 дітей, одна дитина віку 10 місяців в реанімації. Якщо брати по будівлях, які постраждали, то це 9 багатоповерхівок, якщо брати людей у яких пошкоджені оселі - це майже 2 тисячі людей".