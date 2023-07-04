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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
04 липня 2023, 17:23

Зросла кількість постраждалих на Харківщині до 35. Немовля в реанімації

У Первомайську на Харківщині кількість постраждалих від обстрілу зросла до 35 осіб через ракету "Іскандер", яка стала причиною цієї трагедії.

За повідомленням Харківської обласної військової адміністрації (ХОВА), ракета була запущена у житловий район, що призвело до великої кількості постраждалих.

Голова Харківської ОВА, Олег Синєгубов, наголосив: "Це була ракета "Іскандер", виключно житловий район, наразі відомо про 35 постраждалих, 10 дітей, одна дитина віку 10 місяців в реанімації. Якщо брати по будівлях, які постраждали, то це 9 багатоповерхівок, якщо брати людей у яких пошкоджені оселі - це майже 2 тисячі людей".

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