Нардеп, якого взяли під варту вчора - сьогодні вже вийшов під заставу у 2,264 млн. гривень

04 липня 2023, 17:42

Народний депутат, Голова підкомітету у Комітеті Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, якого підозрюють у шахрайстві, вийшов з-під варти під заставу в розмірі 2, 264 млн грн. Про це нардеп повідомив у коментарі журналістам.

Зі слів нардепа, заставу внесли ввечері, 3 липня. Звільнили депутата з СІЗО по обіді, 4 липня.

"Заставу внесли вчора ввечері, 3 липня. Заставу внесли за мене мої друзі та колеги, близько 18:00. Одразу я не вийшов, вийшов 4 липня близько 13 години. Справи там немає, кажуть кращі адвокати. Це виключно підстава опозиційного депутата. Далі ми будемо відстоювати: йти або на виправдальний вирок, або на закриття справи", — розповів діючий народний депутат.