Ескалація дипвідносин Грузії та України в світі подій навколо Саакашвілі

04 липня 2023, 18:05

У вівторок, Міністерство закордонних справ Грузії висловило незадоволення щодо рекомендації України грузинському послу повернутися до Тбілісі для консультацій, назвавши цей крок крайньою формою загострення відносин між країнами.

На думку грузинських представників, українська сторона також недоцільно висловила протест через стан ув'язненого третього президента Грузії та українського громадянина Михайла Саакашвілі. Зазначимо, що ці заяви Міністерство закордонних справ Грузії опублікувало вчора.

У МЗС Грузії стверджують, що вимога України передати Саакашвілі є "втручанням у внутрішні справи країни". Зважаючи на цю ситуацію, дипломатичні стосунки між Україною та Грузією можуть бути під загрозою, що викликає серйозне занепокоєння.