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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика
04 липня 2023, 18:05

Ескалація дипвідносин Грузії та України в світі подій навколо Саакашвілі

У вівторок, Міністерство закордонних справ Грузії висловило незадоволення щодо рекомендації України грузинському послу повернутися до Тбілісі для консультацій, назвавши цей крок крайньою формою загострення відносин між країнами.

На думку грузинських представників, українська сторона також недоцільно висловила протест через стан ув'язненого третього президента Грузії та українського громадянина Михайла Саакашвілі. Зазначимо, що ці заяви Міністерство закордонних справ Грузії опублікувало вчора.

У МЗС Грузії стверджують, що вимога України передати Саакашвілі є "втручанням у внутрішні справи країни". Зважаючи на цю ситуацію, дипломатичні стосунки між Україною та Грузією можуть бути під загрозою, що викликає серйозне занепокоєння.

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