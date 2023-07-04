Екс-гендиректору луганського ФК «Зоря» оголошено підозру

04 липня 2023, 18:41

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру ексгенеральному директору луганського «футбольного клубу «Зоря» в умисному ухиленні від сплати податків (ч. 2 ст. 212 КК України).

За даними слідства, у 2019 році фігурант здійснив заниження податкових зобов’язань футбольного клубу «Зоря» на суму понад 5 млн грн.

За його вказівкою у податковій звітності було відображено витрати на послуги з пошуку та укладення контрактів з двома гравцями, які фактично не було надано.

За протиправні дії правопорушнику загрожує штраф від десяти тисяч до п’ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні ‒ слідчі управління Головного управління Національної поліції в Луганській області, оперативний супровід ‒ співробітники УСР в Луганській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.