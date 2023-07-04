Обстріл Первомайська: кількість постраждалих знов зросла - ДСНС

04 липня 2023, 18:51

Жертв та постраждалих від жорстокого ракетного удару, здійсненого російськими окупантами у місті Первомайськ Харківської області, стає все більше. За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), кількість постраждалих зросла до 41 людини, з них 12 - це діти, включаючи двох немовлят.

Про стан 10-місячного хлопчика, який потрапив до реанімації, ДСНС повідомляє, що його стабілізували, і також надано необхідну медичну допомогу іншим дітям з легкими осколковими пораненнями, забиттями і подряпинами.

Теракт призвів до серйозних матеріальних збитків - пошкоджено вісім багатоповерхових будинків і вісім автомобілів. Для ліквідації наслідків цієї жахливої події залучено 45 рятувальників ДСНС і три одиниці пожежно-рятувальної техніки.