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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
04 липня 2023, 18:51

Обстріл Первомайська: кількість постраждалих знов зросла - ДСНС

Жертв та постраждалих від жорстокого ракетного удару, здійсненого російськими окупантами у місті Первомайськ Харківської області, стає все більше. За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), кількість постраждалих зросла до 41 людини, з них 12 - це діти, включаючи двох немовлят.

Про стан 10-місячного хлопчика, який потрапив до реанімації, ДСНС повідомляє, що його стабілізували, і також надано необхідну медичну допомогу іншим дітям з легкими осколковими пораненнями, забиттями і подряпинами.

Теракт призвів до серйозних матеріальних збитків - пошкоджено вісім багатоповерхових будинків і вісім автомобілів. Для ліквідації наслідків цієї жахливої події залучено 45 рятувальників ДСНС і три одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Джерело: "ДСНС"
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