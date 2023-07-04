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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
04 липня 2023, 19:59

В Ізюмському районі Харківщини на вибухівці підірвалась жінка

В Ізюмському районі Харківської області сталася трагічна подія 4 липня близько 14:30, коли 70-річна жінка постраждала в результаті спрацювання невідомого вибухонебезпечного предмета під час прогулянки в лісовому масиві Пісківського лісництва. Внаслідок цього нещасного випадку жінка отримала міно-вибухову травму, яка призвела до ампутації правої ступні та осколкових поранень. Потерпілу терміново госпіталізували для надання медичної допомоги.

Обставини цього інциденту наразі знаходяться у процесі розслідування, щоб встановити причини та деталі цієї трагедії.

У зв'язку з цією подією, представники Державної служби з надзвичайних ситуацій звертаються до громадян з проханням бути максимально обережними та дотримуватися правил безпеки. Мінний ризик залишається надзвичайно високим, тому необхідно утримуватися від руху по невідомим або не перевіреним ґрунтовим дорогам, а також уникати контакту з будь-якими підозрілими або незнайомими предметами.

У випадку виявлення будь-якого підозрілого предмета, негайно повідомте про знахідку до Державної служби з надзвичайних ситуацій або Національної поліції за номерами телефонів "101", "102" або "112".

Джерело: "ГУ ДСНС"
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