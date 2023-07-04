В ранковій атаці дронів на москву росія звинуватила Україну

04 липня 2023, 12:47

Міністерство оборони росії заявило, що нібито Україна атакувала московську область п'ятьма безпілотниками, але всі вони були збиті. Про це йдеться у повідомленні відомства в Telegram у вівторок, 4 липня.

"Сьогодні вранці припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку п'ятьма безпілотними літальними апаратами по об'єктах на території московської області та Нової москви", - говориться у заяві міноборони рф.

Зазначається, що нібито чотири "українських БПЛА" на території Нової москви знищили засобами ППО. Ще один БПЛА буцімто був пригнічений засобами радіоелектронної боротьби та зазнав аварії на території Одінцовського району московської області.

У міноборони рф запевняють, що постраждалих і руйнувань немає.