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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
04 липня 2023, 12:47

В ранковій атаці дронів на москву росія звинуватила Україну

Міністерство оборони росії заявило, що нібито Україна атакувала московську область п'ятьма безпілотниками, але всі вони були збиті. Про це йдеться у повідомленні відомства в Telegram у вівторок, 4 липня.

"Сьогодні вранці припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку п'ятьма безпілотними літальними апаратами по об'єктах на території московської області та Нової москви", - говориться у заяві міноборони рф.

Зазначається, що нібито чотири "українських БПЛА" на території Нової москви знищили засобами ППО. Ще один БПЛА буцімто був пригнічений засобами радіоелектронної боротьби та зазнав аварії на території Одінцовського району московської області.

У міноборони рф запевняють, що постраждалих і руйнувань немає.

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