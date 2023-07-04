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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Влада
04 липня 2023, 20:21

Про можливий теракт на ЗАЕС – Генштаб ЗСУ

За повідомленням Збройних Сил України, існує можливість провокації на території Запорізької атомної електростанції, яка була окупована російськими терористами з 4 березня 2022 року.

Генеральний штаб ЗСУ надає наступну інформацію:

"Сьогодні, 4 липня, були помічені сторонні предмети, що схожі на вибухові пристрої, на зовнішній покрівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС. Проте, їх підрив не повинен завдати шкоди енергоблокам, але може створити ілюзію обстрілів з боку України.

Російські ЗМІ та телеграм-канали активно поширюють дезінформацію на цю тему. Збройні Сили України дотримуються міжнародного гуманітарного права, постійно відстежують та контролюють ситуацію, і готові діяти у будь-яких умовах. Жодна провокація противника не залишиться непоміченою."

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський попередив 22 червня про можливий теракт на Запорізькій АЕС, який може призвести до викиду радіації. За розвідкою, агресори вже провели додаткове замінування ставка-охолоджувача на атомній станції. На випадок такої небезпеки, Україна підготувала план евакуації жителів кількох областей.

Джерело: "Генеральний штаб ЗСУ"
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