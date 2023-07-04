Парламентська асамблея ОБСЄ визнала росію спонсором тероризму

04 липня 2023, 21:33

Парламентська асамблея Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) ухвалила вагоме рішення, визнавши Росію країною, яка спонсорує тероризм, а також терористичною організацією ПВК "Вагнер".

На засіданні Парламентської Асамблеї ОБСЄ у Ванкувері була ухвалена підсумкова декларація, в якій було висловлено серйозну турботу щодо загрози тероризму міжнародному миру та безпеці. У цьому документі була зазначена особлива роль ПВК "Вагнер" і його зв'язків з російським урядом у контексті терористичних актів.

Зокрема, декларація наголошує, що дії ПВК "Вагнера" здійснюються від імені російського уряду та мають терористичний характер. Навіть російський диктатор визнав, що ця організація була повністю фінансована державою. Такий висновок викликає серйозні обурення та занепокоєння у міжнародній спільноті.

У зв'язку з цим, Парламентська Асамблея ОБСЄ закликає всі держави-члени прийняти ефективні заходи проти ПВК "Вагнера", а також її афілійованих та правонаступницьких структур, в тому числі шляхом оголошення їх терористичною організацією. Це вважається необхідним для запобігання подальшим актам тероризму та забезпечення міжнародної безпеки.