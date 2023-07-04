Повідомлено про підозру ще одному «представнику ЛНР» на Луганщині

04 липня 2023, 12:55

За даними Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області, було повідомлено про підозру так званому "офіційному представнику народної міліції ЛНР" у здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією. Йому інкримінується колабораційна діяльність (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

За слідством, з початку повномасштабного російського вторгнення мешканець Луганська активно поширює матеріали пропагандистського характеру. Ворожа пропаганда транслюється на YouTube-каналах та сторінках у соціальних мережах. Підозрюваний уповноважений представляти інтереси незаконного військового формування псевдореспубліки.

Зокрема, у сюжетах він розповідає про "подвиги" НЗФ рф, які нібито визволили Рубіжне, Кремінну, смт Тошківку та Сватове на Луганщині від військовослужбовців ЗСУ.

Процесуальне керівництво розслідуванням проводиться Сєвєродонецькою окружною прокуратурою, а досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Якщо підтвердяться протиправні дії, зазначеному представнику може загрожувати позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років, а також можлива конфіскація майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.