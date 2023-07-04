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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика
04 липня 2023, 13:29

В НАТО повідомили про подовження мандату діючого секретаря Єнса Столтенберга

Пресслужба Альянсу повідомляє: "Рішення буде схвалено главами держав та урядів на саміті у Вільнюсі. Союзники відзначають важливу роль Столтенберга у збереженні трансатлантичної єдності перед безпрецедентними викликами безпеки."

Єнс Столтенберг коментує рішення: "Я пишаюся рішенням союзників щодо НАТО продовжити мій термін на посаді генерального секретаря. Трансатлантичний зв'язок між Європою та Північною Америкою забезпечував нашу свободу і безпеку протягом майже сімдесяти п'яти років, і в більш небезпечному світі наш великий Альянс важливіший, ніж будь-коли."

Попереднє рішення про продовження повноважень Столтенберга вже було ухвалено тричі. На цей раз союзники взяли аналогічне рішення через недостатню згоду стосовно його наступника. Зазначимо, що Столтенберг раніше заявляв про свій намір піти з посади глави Північноатлантичного альянсу.

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