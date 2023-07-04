Україна розглядає можливість посилення своєї авіації –Ігнат

04 липня 2023, 14:12

Україна активно розглядає різні типи літаків з метою посилення своїх бойових можливостей в авіації, повідомив представник командування Повітряних сил ЗСУ, Юрій Ігнат. При цьому, країна вже обрала літак F-16, але також розглядає інші варінти, зокрема, потенційне впровадження літака F-18 як другий тип озброєння для української авіації.

Під час участі в телемарафоні, Юрій Ігнат підкреслив, що рішення про вибір F-16 було зроблено з урахуванням поточних потреб і можливостей. Проте, для подальшого розвитку авіації України є варіанти застосування інших типів літаків, включаючи F-18.

"Ми не обмежуємося лише одним вибором. Розглядаємо різні можливості для підвищення бойових спроможностей нашої авіації, і F-18 є одним із потенційних варіантів", - повідомив Юрій Ігнат.

Варто зазначити, що F-18 має свої переваги порівняно з F-16, зокрема, він є багатофункціональним літаком із двома двигунами, що надає йому більший радіус дії та можливість нести більше озброєння. Однак, рішення про придбання будь-якого нового типу літака вимагає ретельного аналізу обставин.