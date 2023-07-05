Ситуація щодо російського вторгнення на ранок 05.07.2023

Від початку широкомасштабної війни проти України росія втратила уже приблизно 231,7 тис. осіб, знищено майже 4300 артилерійських систем ворога – Генштаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 231700 (+670) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4062 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7917 (+9) од,
- артилерійських систем – 4288 (+36) од,
- РСЗВ – 656 (+9) од,
- засоби ППО ‒ 395 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 309 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3614 (+12),
- крилаті ракети ‒ 1264 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6865 (+22) од,
- спеціальна техніка ‒ 598 (+8).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!