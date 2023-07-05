Візит Зеленського до Болгарії офіційно придтвердили

05 липня 2023, 17:34

Володимир Зеленський планує здійснити візит до Болгарії, про що було офіційно підтверджено болгарською владою. Міністр оборони Тодор Тагарев розповів, що підготовка до цього візиту тривала протягом певного часу, але інформація про це потрапила у загальний доступ, що, очевидно, не було планом.

"Мені прикро, що інформація потрапила у відкритий доступ", - сказав Тагарев, висловивши свою занепокоєність щодо витоку інформації.

Тодор Тагарев також підтримав Україну в її боротьбі з російською агресією, відзначивши, що безпека може бути тільки після того, як останній окупант покине кордони України, а російські агресивні наміри будуть припинені.

"Ми матимемо безпеку, коли останній окупант залишить кордони України і агресивні наміри Кремля будуть заблоковані. Тільки так можна гарантувати наш регіон і наше майбутнє", - заявив міністр оборони Болгарії.

Зазначимо, що уряд Болгарії відкрито підтримує Україну в її боротьбі з росією, проте президент Румен Радєв висловлював критику щодо постачання зброї Києву. Очікується, що під час візиту до Болгарії Зеленський зустрінеться з президентом Радєвим для обговорення важливих питань та співпраці між двома державами.