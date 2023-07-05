Уряд Грузії відреагував на заяви Зеленського щодо Саакашвілі

05 липня 2023, 17:47

Уряд Грузії відмовляється від проведення консультацій з Україною щодо Михайла Саакашвілі, колишнього президента країни, що перебуває у центрі уваги через свою ситуацію. Голова правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив, що рішення української сторони відправити посла Грузії до Тбілісі для консультацій щодо цього питання, є образливим та розчаровуючим.

Кобахідзе критикує рішення Києва та наголошує, що навіть у найважливіші моменти, коли стояли російські танки у Києві, грузинський посол активно працював в українській столиці та надавав важливу гуманітарну та політичну підтримку. Він вважає таке рішення несправедливим і сподівається зберегти дружні стосунки між державами.

За словами українського лідера Володимира Зеленського, Україна просить грузинського посла повернутися до Тбілісі протягом 48 годин, відповідаючи на стан Михайла Саакашвілі. Зеленський обвинувачує росію і грузинську владу у причетності до погіршення стану здоров’я Саакашвілі та вимагає його повернення до України.

Зазначимо, що Михайла Саакашвілі затримали після його повернення до Грузії у жовтні 2021 року, і з того часу він перебуває в приватній клініці у Тбілісі після того, як оголосив голодування. З останніх звітів стало відомо, що його стан сильно погіршився до критичного.